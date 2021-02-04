سيتم قريبا فتح المعبر الحدودي الدبداب بولاية إيليزي نحو ليبيا أمام الحركة التجارية، حسبما أفادت اليوم الخميس مصالح الولاية .

ويأتي هذا الإجراء بعد الاتفاق بين جميع الأطراف المعنية بالبلدين من أجل بعث النشاط الاقتصادي والتجاري بالمنطقة، حسب ذات المصدر.

وتمت مراسلة السلطات المحلية والأمنية بولاية إيليزي بهذا الخصوص من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى معبر الدبداب بولاية إيليزي (الجزائر) نحو غدامس ( ليبيا) وضمان تطبيق ومرافقة هذا القرار الذي سيسمح للتجار المرخص لهم بالتصدير العبور واستغلال هذا المعبر البري بين الجزائر وليبيا بغرض النشاط التجاري فقط، كما أوضح نفس المصدر.

ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في ضمان انفتاح أكثر اقتصاديا وتجاريا على ليبيا الشقيقة بما يسمح بترقية النشاطات والتبادلات التجارية بين دول الجوار، حسب توضيحات الولاية.