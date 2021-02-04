ستشهد أحياء من مدينة وهران والقطب العمراني الجديد "أحمد زبانة" تذبذبا في التزويد بالمياه بسبب أشغال ربط بخزان مائي جديد بعين البيضاء يوم الأحد المقبل، حسبما أفاد به بيان لشركة المياه والتطهير لوهران "سيور".

وأبرز نفس المصدر أن الأشغال المبرمجة من طرف مديرية التعمير والبناء للولاية تخص ربط محطة جديدة لضخ المياه الشروب بأحياء عدل بالقطب العمراني الجديد "أحمد زبانة" بخزان المياه 2×50000 متر مكعب بعين البيضاء، حيث ينتظر أن تدوم الأشغال 24 ساعة.

كما أشار نفس البيان إلى أن التذبذب في التزويد بالمياه سيمس كل من أحياء بوعمامة واللوز و 1.300 مسكن عدل والقطب العمراني الجديد "أحمد زبانة" على أن يعود التزويد إلى ما كان عليه سابقا بعد انتهاء الأشغال.