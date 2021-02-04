علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، على اغتيال الناشط والباحث السياسي، لقمان سليم.

وفي تغريدات على موقع "تويتر"، وصف الحريري، لقمان سليم بأنه "شهيد" جديد على درب حرية وديمقراطية لبنان، وأن اغتياله لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه.

​وأضاف الحريري أن: "‏لقمان سليم كان واضحا أكثر من الجميع ربما في تحديد جهة الخطر على الوطن".

وتابع: "لم يهادن ولم يتراجع وقدم دمه وروحه الطاهرة عربونا لخلاص لبنان. فليرقد بسلام ونحن وكل السياديين سنواصل معركة الحرية".

واعتبر الحريري أن: "‏الشجب لم يعد كافيا. المطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة".

وكانت مصادر أمنية في لبنان أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس أن سليم عثر عليه مقتولا، بعد ساعات من اختفائه.