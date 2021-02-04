سجل الدولي الجزائري مهدي عبيد، اليوم الخميس، أول أهدافه في الدوري الإماراتي لكرة القدم خلال أول مقابلة مع ناديه الجديد النصر الذي انضم له قادما من نادي نانت الفرنسي قبل أقل من أسبوع.

وجاء هدف بطل إفريقيا مع "الخضر" بتسديدة بعيدة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وسمح للنصر بتحقيق الفوز على ضيفه خورفكان (2-1) بعدما كانت اللقاء الذي يندرج في إطار الجولة 15 يتجه نحو التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

هذا الفوز سمح للنصر باختلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 27 نقطة، غير بعيد عن المراكز المؤهلة إلى منافسة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وصرح عبيد بعد نهاية اللقاء "أنا سعيد لانضمامي إلى النصر، الأمر لم يكن سهلا لأن نادي نانت لم يكن يرغب في تسريحي، تسجيلي هدفا خلال أول لقاء شيء رائع، تلقيت الترحاب من طرف مكونات النادي وأتمنى أن أواصل على هذا المنوال".