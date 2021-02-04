أعلن الديوان الوطني للثقافة والإعلام عن استئناف نشاطاته لصالح الشباب على مستوى كل فضاءاته ابتداء من يوم الجمعة 05 فيفري، حسبما جاء في بيان للديوان.

وأوضح البيان ذاته أن الديوان أعلن عن برمجة موجهة للجمهور الشاب كل جمعة وسبت حيث سيتم تنظيم عروض تربوية ومسرحيات للأطفال مع الاحترام التام للإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد.

ويخص استئناف النشاطات هذا قاعة الأطلس بالجزائر العاصمة والمركب الثقافي عبد الوهاب سليم بتيبازة وقاعة يسر ببومرداس وقاعة 08 مايو 1945 بخراطة (بجاية) وقاعة أحمد باي بقسنطينة وقاعة السعادة بوهران، حسبما جاء في البيان.

ويتضمن برنامج استئناف النشاطات تقديم عروض مثل "مخبر عمو حكيم" الذي تؤديه جمعية مسرح الغد أو "فضاء التلاميذ النجباء" من طرف التعاونية الثقافية "سموت" إضافة إلى عروض أخرى.

وكان الديوان مثل كل الهيئات الواقعة تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون قد علق كل نشاطات عروضه منذ مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.

وأعطت وزير الثقافة والفنون، مليكة بن دودة تعليمة يوم 10 يناير الفارط لاستئناف نشاطات مؤسسات القطاع مع التقيد بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.