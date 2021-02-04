طلب مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، اليوم الخميس، من الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس لنشر طليعة مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا، حسبما نقلته وسائل إعلامية.

وقال المجلس في رسالة بعث بها إلى الأمين العام الأممي، "بينما كان أعضاء المجلس الأمن يدرسون توصيتكم بشأن تعديل ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فإنهم يطلبون منكم إنشاء طليعة ونشرها بسرعة في ليبيا".

ويوضح المجلس في رسالته، أنه ينتظر لمدة 45 يومًا على الأكثر، لتسلم تقرير "حول الاستعدادات التي قام بها هذا الفريق من المراقبين ومقترحاته العملية لتعديل ولاية البعثة الأممية وتنفيذها عملية المراقبة على أحسن وجه، والتي من شأنها أن تزداد حجما وتتوسع جغرافيا تدريجيا".

وفي تقريره نهاية عام 2020، قال أنطونيو غوتيريس -دون تحديد عدد فريقه-، "قد اقترح إنشاء مجموعة مراقبين غير مسلحة، تتكون من مدنيين وجنود متقاعدين من دول الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، على أن يتم نشر هذا الفريق بالاتفاق مع الأطراف الليبية.