كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، المقدم بن عامر مليك، أنه تم التعرف على صاحب الصفحة الفيسبوكية التي نشرت، منذ حوالي أسبوعين، خبرا يتعلق بالعثور على أربعة أشخاص مذبوحين بغابات بلدية سرايدي، مضيفا أن المعني قدم إلى وكيل الجمهورية ثم أودع الحبس المؤقت.

ودعا المعني في ندوة صحفية، عقدها اليوم الخميس، خصصت لعرض حصيلة نشاط الدرك الوطني بالولاية سنة 2020، إلى التحري في مصداقية الأخبار بما فيها المتداولة أو المنقولة، لما لها من أثر في نفسية المتلقين من المواطنين، والكف عن زرع الهلع والخوف بغرض كسب أعداد من المتابعين.