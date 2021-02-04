أمر صبيحة اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر مجلس قضاء تبسة الضبطية القضائية بأمن الدائرة بفتح تحقيق قضائي في وفاة قاصر في ظروف غامضة.

وكانت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر قد تدخلت ليلة الأربعاء إلى الخميس لأجل تحويل جثة طفل متوفي، يبلغ من العمر حوالي 15 سنة عثر عليه جثة هامدة ملقى على سطح منزله بالطابق الأول بحي المجاهدين ببلدية بئر العاتر، ووجد بجانبه حبل وعليه آثار وخدوش الحبل حول رقبته، تم تحويل الجثة على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية الدكتور تيجاني هدام ببئر العاتر.

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فإنه رغم ترجيح فرضية الانتحار فإن الجهات القضائية تنتظر تقرير الطبيب الشرعي بعد التشريح للفصل فيما إذا كانت هذه الفرضية مؤكدة من عدمها.