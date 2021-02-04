تدعمت خزينة نادي أولمبي المدية بإعانة مالية قدرها 2 مليار سنتيم مقدمة من طرف مؤسسة "نفطال" التي من المنتظر أن تكون ممولا للفريق، حيث التقى اليوم ممثلوا المؤسسة بمسؤولي الأولمبي بفندق موقورنو في البرواقية وتم استعراض وضعية النادي المالية والديون العالقة خاصة ما يتعلق منها بمستحقات اللاعبين.

والتقى ممثلوا مؤسسة "نفطال" باللاعبين والطاقم الفني حسب المدرب شريف حجار الذي أكد أنه تم تطمين اللاعبين بخصوص مستحقاتهم العالقة، التي ستتكفل بها المؤسسة مستقبلا، مؤكدا أن مؤسسة "نفطال" ستكون ممولا للفريق بصفة رسمية وسيتم ترسيم ذلك خلال الأشهر المقبلة.

وأبدى حجار ارتياحه الكبير لمبادرة "نفطال" التي ستزيد من إصرار الفريق على الاستمرار في تحقيق النتائج الايجابية في بطولة المحترف الأول، حيث استأنفت تشكيلة الأولمبي أمسية اليوم استعداداتها بملعب إمام إلياس للمباراة المقبلة التي سيتنقل فيها رفقاء خلف الله إلى سكيكدة لمواجهة الشبيبة المحلية الأحد المقبل.