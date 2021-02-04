أعلنت إدارة اتحاد الجزائر، اليوم الخميس، موافقتها على طلب نظيرتها من مولودية الجزائر لتأجيل مقابلة الداربي العاصمي بين الناديين الذي كان مقررا هذا الأحد بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وأكدت إدارة "سوسطارة" في بيان أنها اتخذت هذا القرار التزاما بقيم النادي في احترام الأخلاق الرياضية والمصلحة الوطنية باعتبار أن مولودية الجزائر تنتظرها مواجهة في إطار دوري المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا ضد الزمالك المصري.

وأضافت إدارة النادي العاصمي أنها كانت ستتخذ نفس القرار في حال تلقيها طلبا مماثلا من أي ناد جزائري يمثل الألوان الوطنية في المنافسات الخارجية.

وأوضح البيان أن التأجيل سيكون إلى موعد لاحق، مشددا على أن مكان إجراء الداربي لن يتغير وسيبقى كما كان مبرمجا بملعب عمر حمادي ببولوغين.