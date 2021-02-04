أفاد الملازم الاول يوسف عبدات المكلف بخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت اليوم في حدود الساعة 17و 31د إسعافات وحدة القطاع جباحية من أجل حادث مرور على مستوى نفق عين شريكي بالطريق الوطني السيار شرق غرب باتجاه قسنطينة ب15 كلم غرب مقر ولاية البويرة .



وحسب ذات الملازم فإن الحادث يتمثل في اصطدام بين 6 سيارات سياحية خلف الحادث إصابة شخص متعدد الإصابات تم تحويله نحو مستشفى البويرة.