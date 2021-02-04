نظم أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك و معتقلي الرأي التابعين لنقابة تيزي وزو ، منتصف نهار اليوم الخميس ، حركة إحتجاجية رمزية بتيزي وزو تمثلت في شن إضراب عن الطعام بمقر مكتب نقابة "الساتيف" بتيزي وزو بمناسبة اليوم العالمي للسرطان و ذالك تضامنا مع معتقلي الرأي في مقدمتهم "المعتقل السياسي" رشيد نكاز الذي حسبهم يعاني من سرطان البروستات . كانت بداية هذه الحركة الإحتجاجية الأولى من نوعها على المستوى الوطني بتنظيم إعتصام بفناء مجلس قضاء تيزي وزو من قبل أعضاء هيئة دفاع معتقلي الرأي رفعوا خلالها لافتات طالبو من خلالها بإطلاق سراح معتقلي الرأي من بينهم رشيد نكاز و بإستقلالية العدالة .