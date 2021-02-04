اكدت منظمة الصحة العالمية إن سرطان الثدي تجاوز سرطان الرئة وأصبح أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعا في العالم.



و أوضح خبير أمراض السرطان بمنظمة الصحة العالمية، أندريه إلبافي، خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، أنه "للمرة الأولى يصبح سرطان الثدي النوع الأكثر انتشارا في العالم"، مبرزا أن سرطان الرئة ظل الأكثر شيوعا على مدى العقدين الماضيين، لكنه تراجع الن خطوة للوراء إلى المركز الثاني، متقدما على سرطان القولون والمستقيم، وهو الثالث على القائمة.



وأشار إلبافي إلى أن سمنة النساء عامل خطر شائع في حدوث سرطان الثدي، مضيفا أن السمنة عامل محرك لزيادة الأرقام الإجمالية للسرطان.



وأضاف أنه مع نمو سكان العالم وزيادة متوسط العمر المتوقع، هناك تكهنات بأن يصبح السرطان أكثر شيوعا، بأعداد تصل إلى حوالي 30 مليون حالة جديدة سنويا بحلول عام 2040.



وقال إلبافي إن جائحة كورونا عطلت جهود علاج السرطان في نصف الدول التي شملتها الدراسة تقريبا، بفعل عقبات مثل تأخر التشخيص، والإجهاد الشديد الذي تعرض له العاملون في مجال الرعاية الصحية.