واصل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، مشاركته على رأس الوفد الجزائري في أشغال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تختتم أشغالها اليوم الخميس , وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية .



واوضح البيان ان المجلس استعرض خلال اجتماعه اليوم تقريرا حول مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الإفريقي وفي صندوق السلم كما ناقش عددا من المشاريع المقترحة في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإفريقي لتطوير البنية التحتية.



واضاف ان بوقدوم أشار خلال مداخلته إلى حرص الجزائر الدائم على أداء التزاماتها كاملة وفي وقتها في ميزانية الاتحاد الإفريقي وصندوق السلم، إيمانا منها بمبدأ التضامن والتقاسم العادل للأعباء وسعيا منها لتحقيق أهداف القارة الأفريقية على مختلف الأصعدة.



كما أكد على ضرورة التمسك بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الافريقي، خاصة ما يتعلق منها باحترام سيادة الدول الأعضاء في إطار تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا.



وأشار ذات المصدر انه خلال مناقشة المشاريع المقترحة في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإفريقي لتطوير البنية التحتية، صادق المجلس على قائمة المشاريع المقترحة، باستثناء أربعة مشاريع لم تستوف الشروط المطلوبة، بما فيها مشروعان لم يحترما سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.



وألح المجلس التنفيذي في هذا الصدد على ضرورة استشارة هده الدولة العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي بخصوص المشاريع التي تعبر أراضيها.



كما درس الاجتماع تقريرا حول ترشيحات الدول الإفريقية في المنظمات الدولية، وفي هذا السياق، تم التأكيد على مصادقة الاتحاد الافريقي على ترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2024-2025.



واعتمد المجلس التنفيذي في ختام أشغاله , مشروعي جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها يومي 6 و7 فبراير 2021، بواسطة تقنية التحاضر عن بعد، تحت شعار '' الفنون والثقافة والتراث، ركائز تأسيس بناء إفريقيا التي نريدها".