حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة من هبوب رياح قوية على ولايات بغرب وجنوب ووسط البلاد.

وأفادت نشرية خاصة لذات المصالح أن الولايات المعنية هي: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، بشار، غرداية وشمال أدرار. بالإضافة إلى الشلف ، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس وتندوف.

وأضاف ذات المصدر أن سرعة الرياح التي ستهب من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، ستتراوح بين 60 إلى 70 كلم في الساعة وقد تتجاوز في بعض الأحيان 80 كلم في الساعة ومحملة بزوابع رملية.