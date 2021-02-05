درس مجلس مديرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، خلال اجتماع يوم الخميس، المخطط الاستراتيجي لتطوير المؤسسة والذي يمتد على مرحلتين 2021 إلى 2025 و2025 إلى 2030.

وجاء في بيان للمؤسسة أن اللقاء يهدف إلى إعلام الإطارات المعنيين حول محتوى ومحاور المخطط، بهدف تمكينهم من وضع برامج عمل على مستوى مختلف المديريات والمصالح تندرج ضمن الأهداف الإستراتيجية المشتركة للشركة.

ولهذا الغرض، يضيف نفس المصدر، ضم هذا الاجتماع المديرين المركزيين ومسؤولي الشركات التابعة للمؤسسة ومديري الجهات، إضافة إلى مديري مختلف الوحدات، وذلك عبر تقنيات التواصل عن بعد.

وأوضح المدير العام للشركة، كريم عياش، خلال كلمته الافتتاحية، أن هذا التقرير يتضمن الإجراءات الإستراتيجية التي سيتم وضعها حيز التنفيذ على مستوى كل هياكل ومصالح المؤسسة.

وعليه، "يتوجب القيام بتشخيص عقلاني، صادق وصارم لوضعية المؤسسة في إطار هادئ وبناء، وذلك من أجل تحديد نقاط الضعف والتحديات ووضع الإجراءات اللازمة بهدف تحسين التسيير والأداء المستقبلي للشركة". كما أكد عياش أن مجلس مديرية المؤسسة سيجتمع بشكل دوري لمتابعة تطور تنفيذ المخطط الاستراتيجي.

وأشار البيان إلى أن المخطط الاستراتيجي للشركة يرتكز على محورين حيث يتعلق الأول بتشخيص وضعية المؤسسة من حيث التنظيم، السياسة التجارية، إضافة إلى سياسة الاستثمار في معدات النقل وتجهيزات السكة الحديدية، وكذا تطور المؤشرات المالية من حيث الربحية والنجاعة. أما المحور الثاني، فيتعلق بالإجراءات الإستراتيجية التي ينبغي وضعها من أجل تحقيق عقلنة وترشيد التسيير، وتحسين الخدمات وضمان انتقال طاقوي يستجيب لمتطلبات الحفاظ على البيئة.