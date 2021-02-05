تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة زمورة في غليزان، من حجز كمية معتبرة من لحم الدجاج غير الصالح والموجه للاستهلاك.

وذلك على إثر دوريات مراقبة لعناصرها أين تم توقيف مركبة من نوع "تويوتا" هيليكس، وأثناء إخضاعها للمراقبة الإدارية وتفتيشها، تم العثور بالصندوق الخلفي للمركبة على كمية معتبرة من الأكياس البلاستيكية مملوءة بالدجاج المذبوح وكمية من أحشاء الدجاج، قدرت بقنطار و40 كيلوغراما من اللحوم البيضاء مع كمية من أحشاء الدجاج كانت موجه للاستهلاك لمحلات بيع الدواجن والمطاعم، كما كانت منعدمة لأدنى شروط النظافة ولا يحوز صاحبها على شهادة طبية تثبت مدى صلاحيتها، ومنقولة في مركبة غير مخصصة لعدم مراعاتها لشروط النقل والتبريد.

وبعد عرضها على الطبيب البيطري المختص تبين أنها فاسدة وغير صالحة وتمس بشروط الصحة والنظافة العموميتين. وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيه، وتقديمه للعدالة.