أحالت مصالح أمن تبسة صاحب ورشة غير مرخصة لصناعة الدهن والصباغة على المصالح القضائية بعد كشف ورشة سرية تسوق منتوجات غير مطابقة.

وبحسب بيان صحفي تسلمت "الخبر" نسخة منه، فإنه في إطار مكافحة مختلف أشكال المضاربة والغش في إنتاج السلع بما فيها المنتوجات الصناعية، تمكنت قوات الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم، وكذا الأمن الحضري الثاني بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، من مداهمة ورشة سرية تستغل لصناعة الدهون بعلامة تجارية غير مسجلة تنشط دون رخصة داخل احد المستودعات الموجودة بأحد أحياء مدينة تبسة، وتسوق منتوجات غير مطابقة.

ونفذت العملية بناء على معلومات واردة إلى مصالح أمن الولاية بوجود مستودع مستغل كورشة سرية لصناعة الدهون يتم من خلالها ترويج أصبغة على مستوى السوق المحلية دون رخصة استغلال.

وأسفرت مداهمة الورشة العثور على 21 برميلا كبيرا خاصا ببودرة الصبغة و700 كلغ من مادة تالكو كلاسيك بالإضافة إلى كميات معتبرة من مواد صناعية أولية مجهولة المصدر تدخل في صناعة الدهون. واختتم التحقيق على مستوى الجهة الأمنية بحجز هذه المواد مع تشميع المستودع واستدعاء صاحبه لاستكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة.