أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، الدخول في إضراب وطني ابتداء من 15 فيفري الجاري.

وقالت الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان نشر عبر حسابها الرسمي في الفايسبوك، أن الإضراب المقرر تنظيمه سيكون متجددا آليا، حيث سيتم تنظيمه ما بين 15-17 فيفري الجاري، يليها 3 أيام أخرى، ما بين 23-25 فيفري.

وأكدت الاتحادية أنها على استعداد دائم للتواصل مع الجهات الوصية من أجل إيجاد حلول موضوعية تفاديا لأي تصعيد، حيث كلفت مكتب الاتحادية باتخاذ أي قرار يراه مناسبا في حال الوصول إلى نتائج جادة مع المسؤولين المعنيين.