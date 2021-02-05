واصلت أسعار النفط الخام اليوم الجمعة في تحقيق مكاسبها من حيث الأسعار لليوم الرابع على التوالي، لتسجل أعلى مستوى في 13 شهرا عند 59 دولارا، بفعل نجاح اجتماع اللجنة الوزراية لـ"أوبك+"، التي قامت بتقييم مدى الامتثال لحصص خفض الإنتاج.

كما تلقت الأسعار دعما من انخفاض المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضي وتراجع المخزونات الصينية لأقل مستوى منذ عام، إضافة إلى انتشار لقاحات كورونا الجديدة وسط مؤشرات على تعاف تدريجي في مستوى الطلب العالمي على النفط الخام والوقود.

وسجل خام برنت أعلى مستوى في عام عند 59 دولارا للبرميل، بعدما أظهرت بيانات رسمية في الولايات المتحدة انخفاض المخزونات التجارية لأدنى مستوى منذ مارس 2020. وارتفع الخام الأمريكي 0.5 في المائة، إلى مستوى 56.23 دولار، من مستوى الافتتاح 55.93 دولار.

وصعد خام برنت 0.6 في المائة إلى مستوى 59.00 دولار، للبرميل الأعلى منذ فيفري 2020، من مستوى الافتتاح عند 58.66 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 58.46 دولار. من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 57.72 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 56.80 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس الخميس، إن سعر السلة، التي تضم متوسط أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق رابع ارتفاع له على التوالي، وأن السلة كسبت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 55.31 دولار للبرميل.