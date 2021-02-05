أفادت شركة الأدوية "جونسون أند جونسون" بأنها تقدمت، بطلب من السلطات الصحية الأمريكية للحصول على ترخيص طارئ للقاحها المضاد لكوفيد-19. وإذا حصل على الضوء الأخضر من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، سيكون هذا اللقاح هو الثالث المصرح به في الولايات المتحدة، بعد لقاحي فايزر- بايونتيك وموديرنا.

ويعتبر هذا اللقاح مطلوبا خصوصا لأنه يتمتع بميزتين مهمتين من الناحية اللوجستية، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة المبردات العادية ما سيسهل إلى حد كبير عملية توزيعه، كما أنه يمنح للأشخاص بجرعة واحدة فقط.

وقال بول ستوفيلز، المدير العلمي في شركة جونسون أند جونسون "نحن مستعدون لبدء عمليات التسليم" بمجرد منح الموافقة، واصفا الطلب المقدم بأنه "محطة حاسمة". وقدمت جونسون أند جونسون لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي وكالة الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في البلاد، ما يعرف في الولايات المتحدة بأنه تصريح بالاستخدام في حالات الطوارئ.

وعلى وكالة الغذاء والدواء تشكيل لجنة استشارية حول اللقاحات ستقدم رأيها بعد درس بيانات التجارب السريرية. وستكون مسؤولة عن تحديد ما إذا كانت فوائد اللقاح تفوق مخاطر استخدامه. وتعهدت جونسون أند جونسون بشحن 100 مليون جرعة من لقاحها إلى الولايات المتحدة قبل نهاية جوان.