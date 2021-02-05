كشفت مديرية الحماية المدنية بتبسة في بيان صحفي صبيحة اليوم أن فرق الإطفاء تواصل صبيحة اليوم، متابعة حريق مصنع سندس للأغطية والافرشة الذي تفحم بصفة كلية.

وكانت مصالح الحماية المدنية على مستوى مركز التنسيق العملي بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة قد تلقت بلاغا حوالي الساعة 03سا:35د فجر الخميس، مفاده نشوب حريق بمصنع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى طريق بولحاف الدير بتبسة.

لتتدخل وحدات الحماية المدنية، والمتمثلة في الوحدة الرئيسية، والوحدة الثانوية بالماء الأبيض والوحدة الثانوية بالكويف والوحدة الثانوية بمرسط ووحدات القطاع باب الزياتين الحمامات وبكارية، أين تم تسخير عتاد قدر بـ 12 شاحنة إطفاء بمختلف الأحجام وشاحنة السلم الميكانيكي، وينتج المصنع السجاد والافرشة والأغطية بمنطقة النشاطات والتخزين حي طريق عنابة مساحته حوالي 1000 متر مربع متكون من طابقين.