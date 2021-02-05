تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية غليزان، من توقيف ثلاثة أشخاص، وحجز كمية معتبرة من المخدرات، وذلك بناء على معلومات وردت إلى ذات المصلحة مفادها حيازة ثلاثة أشخاص على كمية معتبرة من المخدرات وهم بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد رصد تحركات المشتبه فيهم تم توقيفهم وضبط بحوزتهم على خمسة صفائح من المخدرات (راتنج من القنب الهندي) ومبلغ مالي قدره 49.700 دينار من عائدات البيع وثلاثة هواتف نقالة، بالإضافة إلى حجز دراجة نارية كانت تستعمل في نقل وترويج هذه السموم.

حيث تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم وقدموا بموجبه أمام العدالة عن تهمة حيازة المخدرات لغرض البيع.