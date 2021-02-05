أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حادث أودى بحياة شخص، دهسه قطار متوجّها من الجزائر العاصمة نحو وهران، وذلك على مستوى بلدية العطاف بعين الدفلى في حدود الساعة العاشرة والربع .

وأفاد بيان للشركة أن "القطار متوقف حاليا وسيشهد تأخرا في توقيت سيره، في انتظار استكمال الإجراءات المعمول بها من طرف المصالح المعنية".

وجاء في البيان أيضا "إثر هذا الحادث تتقدم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بخالص التعازي لعائلة الضحية، مذكرة جميع المواطنين بأنه يمنع منعا باتا عبور أو السير على خط السكة الحديدية، وذلك تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث الأليمة".