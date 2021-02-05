عثر اليوم الجمعة، على فتاة متوفية، داخل مسكن مهجور، بحي طريق عين البيضاء بخنشلة. وتم إبلاغ مصالح الأمن والحماية المدنية التي تنقلت إلى عين المكان لنقل الجثة وفتح تحقيق في أسباب الوفاة الغامضة.

الفتاة تبلغ من العمر 29 سنة يؤكد بعض الشهود من الحي أنهم عثروا عليها ميتة داخل مسكن مهجور لأسباب لا تزال مجهولة، أين تم الاتصال بمصالح الشرطة والحماية المدنية من قبل مواطن عثر عليها حين دخل إلى هذا المسكن الذي يرتاد عليه ـ حسب معلوماتنا ـ شخص مختل عقليا ، وتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي بوسحابة.

وتم فتح تحقيق في أسباب الوفاة التي تبقى متضاربة وغامضة في انتظار نتائج التشريح الطبي والتحقيق الأمني المفتوح.