أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الأربعاء ناثي إيراثن في ولاية تيزي وزو، الخميس، شخصا يبلغ من العمر 46 سنة الحبس المؤقت حيث وجهت له تهمة جناية تزوير أوراق نقدية ذات السعر القانوني بالإقليم الوطني.

وحسب ما جاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لمديرية أمن ولاية تيزي وزو، تم توقيف المشتبه فيه من قبل عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو حيث عثر بحوزته على مبلغ 24000 دج من أوراق نقدية مزورة، 12 ورقة من فئة 2000 دج مزورة.