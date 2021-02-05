ستتقدم إدارة فريق شباب بلوزداد، بطلب لنظيرتها في أولمبي الشلف، من أجل تأجيل المقابلة المقررة ليوم الأحد بملعب محمد بومزراق، لحساب الجولة الـ12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، حسب ما أكده اليوم الجمعة مدير القطب الرياضي لشباب بلوزداد توفيق قريشي.

وأوضح توفيق قريشي في تصريح أدلى به للإذاعة الوطنية :" سوف نتقدم بطلب لإدارة أولمبي الشلف من أجل تأجيل هذه المقابلة، لتمكين الفريق من الاستعداد بشكل جيد للمقابلة التي سيواجه فيها يوم السبت 13 فيفري الجاري لنادي تي بي مازيميبي بميدان هذا الأخير، في مواجهة تدخل لحساب مرحلة المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية".

وتتنقل بعثة شباب بلوزداد إلى لوبومباشي يوم الأربعاء 10 فيفري على متن رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية.

وأضاف ذات المتحدث :" السبب الثاني الذي دفعنا لتقديم طلب التأجيل هو ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في صفوف الفريق"، موضحا "الطاقم الفني لم يكن يحبذ فكرة تأجيل هذه المقابلة في البداية، لكن بعد الحصة التدريبية التي أجراها الفريق اليوم الجمعة، تأكد أن خيار التأجيل يبقى الأحسن، باعتبار انه سيسمح باسترجاع بعض العناصر تحسبا لمواجهة تي. بي مازيمبي".

ويأتي طلب شباب بلوزداد بتأجيل هذه المقابلة، غداة الطلب الذي تقدمت به إدارة مولودية الجزائر لجارتها في اتحاد العاصمة من أجل تأجيل مقابلة الداربي العاصمي المقررة ليوم الأحد بملعب عمر حمادي ابتداء من الساعة، لنفس الأسباب.