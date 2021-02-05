أعلن نادي "نابولي" الإيطالي، عن إصابة اللاعب الجزائري، فوزي غولام، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأمر الذي سيجبر اللاعب على الدخول في فترة حجر صحي منزلي، حسب ما أفاده الفريق الايطالي في بيان له اليوم الجمعة .

وجاء في بيان نشره الحساب الرسمي لنادي "نابولي": "بعد إجراء الفحوصات الطبية أمس جاء تحاليل غولام إيجابية وسيبقى اللاعب معزولا في بيته".

وتبعا لذلك، سيكون غلام خارج حسابات مدرب نابولي خلال المواجهة التي ستجمع الفريق يوم السبت المقبل بجنوى، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البطولة الإيطالية، كما سيكون غيابه شبه مؤكد كذلك في قمة الجولة الـ22 التي سيستقبل فيها نادي نابولي ضيفه جوفنتوس يوم 13 فيفري الجاري.