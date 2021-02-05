سجلت الجزائر 248 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الجمعة اللجنة العلمية المكلفة برصد وتحري الجائحة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الجائحة في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى 108.629 حالة .

كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2909 حالة.

وأفاد الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، أن 194 مريضا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة ليبلغ إجمالي حالات التشافي من الفيروس 74.330 حالة.

وأضاف فورار أن 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و19 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 6 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات، فيما يتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة.