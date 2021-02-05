مدوار ينفي تأجيل الداربي العاصمي

رياضة
5 فبراير 2021 () - إسلام.ب
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سجلت الجزائر 248 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الجمعة اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الجائحة في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى  108.629 حالة .

كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2909 حالة.

و أفاد الناطق الرسمي لللجنة، الدكتور جمال فورار، اليوم الجمعة، أن  194 مريضا تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة ليبلغ إجمالي حالات النسافي من الفيروس 74.330 حالة.

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