أوقفت الفرقة الجنائية لأمن سكيكدة شبكة مجرمين تتكون من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و28 سنة، تورطوا في حيازة وتداول أوراق نقدية من العملة الوطنية مزورة.

ووردت معلومات إلى الفرقة الجنائية تفيد بأن أحد الأشخاص يحوز على أوراق نقدية مزورة من العملة الصعبة، ومن خلال هذه المعلومات شكلت الفرقة أفواج لرصد تحركات المشتبه فيه، حيث تم توقيفه رفقة شخصين آخرين داخل محل تجاري بحي مرج الديب، بمدينة سكيكدة.

وعثرت عناصر الفرقة بذات المكان على سبعة أوراق نقدية من فئة ألف دينار تبين أنها مزورة، وكشف التحقيق عن متورطين آخرين، تم توقيفهم تباعا وأنجز في حقهم ملف قضائي.

ومثل المتهمون أمام النيابة المختصة أين أودع ثلاثة منهم الحبس، فيما تم وضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية.