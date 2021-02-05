قام، هذا المساء، جهيد موس والي ولاية المدية بزيارة فريق الأولمبي، بمقر إقامته، في محاولة منه لرفع معنويات أشبال المدرب شريف حجار في مشوار بطولة المحترف الاول.

وأكد والي المدية، الذي كان مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي إدارة الأولمبي بوقوف السلطات مع الفريق، الذي يحقق نتائج إيجابية أهلته ليكون وصيفا للرائد وفاق سطيف.

وتأتي زيارة المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي التي أثارت ارتياحا كبيرا لدى الطاقم الفني بقيادة الشريف حجار واللاعبين، قبل ان يشد الاولمبي رحاله يوم غد إلى سكيكدة لمواجهة الشبيبة المحلية، في أعقاب استفادة الاولمبي من 2 مليار سنتيم، بدعم من شركة "نفطال"، في انتظار ترسيم الاتفاق لاحقا، لتكون ممولا للاولمبي.

وعن لقاء بعد غد الأحد، أكد عوامري عبد الغني، المدرب المساعد للفريق، أنه ورغم غيابات عدة لاعبينعن التشكيلة الأساسية، بداعي الإصابة، على غرار حارس المرمى علاوي ، بودومي ، بن أحمد ، لغوماري ، كموخ و مسعودان، مصمم على الاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية أمام الشبيبة، التي انتدبت مؤخرا المدرب بن علي.

وقد أجرى الأولمبي آخر حصة تدريبية له بميدان امام الياس، وتوجيه الدعوة لـ18 لاعبا.