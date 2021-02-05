تلقت إدارة شبيبة القبائل، مؤخرا، مراسلة من قبل مسؤولي الفيدرالية الدولية لكرة القدم، تطالبها بتسديد نصيب مبلغ 54 ألف دولار لفريق بوبو ديالاسو من بوركينافاسو، نظير تحويل اللاعب دياوارا من فريق شبيبة القبائل إلى فريق سموحة بمصر، بصفته الفريق المكون، قبيل اتخاذ قرارات ردعية قد تصل إلى حد إنزال الفريق للقسم الثاني.

وأكد مفتاح لعربي محامي إدارة فريق شبيبة القبائل، خلال فيديو بث في صفحة النادي بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تلقي إدارة النادي القبائلي لمراسلة من مسؤولي هيئة "الفيفا"، تطالبهم بتسديد مبلغ 54000 دولار أمريكي، كنصيب إدارة فريق "بوبو ديالاسو" من بوركينا فاسو بصفته الفريق المكون للاعب البوركينابي دياوارا، المحول شهر جوان 2016 من فريق شبيبة القبائل إلى فريق سموحة بمصر، كما يتضمنه العقد المبرم بين الطرفين، حينما تم تحويل اللاعب من ناديه المكون إلى فريق شبيبة القبائل.

حسب محامي الشبيبة، في ذات الفيديو، فإنه اتصل بالمسير السابق للشبيبة ماليك أزلاف لتقديم توضيحات حول القضية هذه والمستندات التي تؤكد تسديد إدارة النادي لمستحقات النادي المكون لدياوارا، لكنه لم يقدمها له لحد الآن، مشيرا إلى أنه لم يعثر على الوثيقة التي تسمح للإدارة الحالية للنادي الدفاع عن نفسها أمام الهيئة الكروية الدولية "الفيفا".

كما أشار المصدر نفسه إلى أنه اتصل بالإدارة السابقة للنادي لمعرفة حيثيات عملية تحويل اللاعب دياوارا ومالو من الشبيبة إلى النادي المصري "سموحة"، شهر جوان 2016 التي أجابته عن طريق محضر قضائي أنها حولت اللاعبين بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي ودخل في حساب شركة فريق شبيبة القبائل مبلغ 120 ألف دولار أمريكي وأن البنك المركزي قد خصم مبلغ 80 ألف دولار أمريكي.

وأضاف محامي الشبيبة لعربي مفتاح أن بحوزته وثيقة تؤكد أن عملية تحويل اللاعبين من شبيبة القبائل نحو فريق "سموحة" بمصر كان بمبلغ 300 ألف دولار منها 200 ألف دولار لتحويل اللاعب دياوارا .

في الأخير، أكد المصدر ذاته، إلى أن الإدارة الحالية للشبيبة قد راسلت مسؤولي "الفاف" بتاريخ 21 جانفي المنصرم لطرح هذا الإنشغال، التي أبدت استعدادها لتقديم يد المساعدة لإدارة الشبيبة لإيجاد حل لهذه القضية تفاديا للعقوبات التي ستسلطها عليها "الفيفا" في حالة عدم تسديدها مستحقات النادي البوركينابي "بوبو ديالاسو"، التي قد تصل إلى حد إنزال الفريق للقسم الثاني.