صرح اليوم الجمعة المدرب الجديد لنادي شباب قسنطينة ميلود حمدي بأن وضعية الفريق خلال الموسم الحالي في البطولة "صعبة بل وحتى معقدة لكنها ليست كارثية" مفيدا بأنه يتعين مراجعة عديد الأمور من أجل إعادة شباب قسنطينة إلى المكانة التي يستحقها.

و في كلمته خلال ندوة صحفية نشطها صباح اليوم الجمعة بمقر النادي أكد المدرب الجديد للسنافر بأن "كل فريق في العالم يمر بفترة صعبة مليئة بالتعقيدات وهو ما حصل مع فريقنا" مشيرا إلى أنه يحمل "مشروعا رياضيا طموحا من أجل إخراج النادي من هذه الوضعية".

وأضاف التقني حمدي "سأستثمر في مهارات اللاعبين من خلال تحسين الجوانب الجسدية والتكتيكية والتقنية والنفسية وتدعيم التعداد بعناصر مكملة للاعبين الموجودين حاليا وذلك خلال فترة الانتقالات المزمعة في شهر مارس المقبل".

وأفاد حمدي بأن مشكلة فريق شباب قسنطينة تكمن في تسريح 14 لاعبا قبل بداية هذا الموسم مما صعب مهمة خلق مجموعة جديدة و جعلها تتكيف مع بعضها خلال فترة قصيرة مؤكدا بأن سيعمل مع الطاقم الإداري وجميع اللاعبين من أجل إعادة تشكيل مجموعة تنافسية تسمح للفريق باحتلال مراكز متقدمة ضمن جدول الترتيب".

وأضاف " أتفهم تخوف الأنصار لكن عليهم التحلي بالصبر والإيمان بفريقهم ودعمه كما فعلوا دائما".

و أردف يقول: "لقد رفضت عدة عروض وقبلت عرض شباب قسنطينة من أجل السياسة الرياضية للنادي الرامية إلى الحفاظ على الفريق ضمن نخبة البطولة".

وأكد مدرب الفريق صاحب اللونين الأخضر والأسود بأنه يملك معلومات جيدة عن البطولة الجزائرية وعن عديد لاعبي شباب قسنطينة مما سيمكنه من الاندماج والتأقلم بسهولة لممارسة مهامه.

وفي بداية هذه الندوة الصحفية وقع المدرب ميلود حمدي على العقد الذي سيربطه بفريق شباب قسنطينة لمدة 18 شهرا بعد أن كان قد أبرم اتفاقا مبدئيا مع مسيري النادي من خلال القيام بتوقيع إلكتروني خلال شهر جانفي المنصرم.