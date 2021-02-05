أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تذبذب في الرحلات بين وهران وبشار، مساء اليوم الجمعة، بسبب عاصفة رملية.

وجاء في بيان الشركة على صفحتها الرسمية في الفايسبوك "تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأن القطارين اللذين يضمنان الرحلات ما بين وهران وبشار قد عرفا اضطرابا في توقيت سيرهما مساء اليوم الجمعة 5 فيفري 2021، بسبب تراكم الرمال على طول خط السكة الحديدية ما بين رجم دموش ومشرية، إثر عاصفة رملية ضربت المنطقة".

وأضاف نفس البيان "بعد توقف دام حوالي ساعتين على مستوى محطة رجم دموش، تم استئناف حركة سير القطارين نحو بشار بمرافقة مستخدمي الشركة التي سخّرت كافة الوسائل البشرية والمادية لرفع الرمال عن السكة والسماح باستئناف الرحلات من جديد".