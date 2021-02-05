قام مواطنون لم تدرج أسماؤهم في قوائم السكنات الإجتماعية التي تم نشرها من طرف المجلس الشعبي البلدي لتاسكريوت( 55 كلم شرق بجاية)، اليوم الجمعة بغلق الطريق الوطني رقم 9، فيما أكد رئيس البلدية المذكورة أن قوائم المستفيدين "اختيرت بدقة و بكل عناية".

وأغلق المحتجون على القوائم المنشورة منذ بضعة أيام، الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين بجاية وسطيف ما تسبب في تذمر مستعملي الطريق، حسبما علم من مصالح البلدية.

وقام المحتجون بوضع حواجز لرقلة حركة السير على هذه الطريق التي تعبرها يوميا أكثر من 30.000 مركبة، وما زاد الوضع صعوبة, هو غلق مدخل و مخرج نفق خراطة المجاور.

فلقد قام المحتجون مساء أمس الخميس بغلق مدخل و مخرج النفق ما أدى الى تعطيل مئات المركبات و تذمر أصحاب السيارات، حسب ذات المصدر.

وجاء هذا التصعيد كرد فعل عقب نشر قائمة 40 مستفيدا من السكنات الإجتماعية، والتي أغضبت جزءا كبيرا من طالبي السكنات المقدر عددهم بـ 854.

ومن جهته، أكد رئيس البلدية، مجيد بوجيت، أن هذه القائمة " اختيرت بعناية و بدقة" و أنها حددت بعد عام كامل من العمل و الخرجات الميدانية للجنة السكن المكونة من رئيس الدائرة و رئيس البلدية و مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لخراطة و ممثل عن المجاهدين.

وأضاف أن اللجنة المذكورة قامت ب"إختيار الأحق بالإستفادة، و ان "ليس بوسعها أن تفعل أكثر من هذا", مشيرا إلى أن طلبات السكن كثيرة و هو ما تسبب في غضب المحتجين، إذ لا يمكن في الوقت الراهن تلبية كل الطلبات.

وأعرب في الأخير عن أمله أن تتمكن اللجنة من تلبية جزء آخر من الطلبات توازيا مع إطلاق قريب لبرنامج للسكن الإجتماعي بعدد 40 و 50 سكنا.

للاشارة، فان المحتجين قد انصرفوا بعد الظهر و أن حركة المرور عادت بداية من 15سا الى الطريق الذي أغلقوه.