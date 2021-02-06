تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت استمرار هبوب الرياح القوية المصحوبة بزوابع رملية وتساقط أمطار على عدة ولايات.

وأفاد تنبيه لذات المصالح من المستوى الأول باللون الأصفر عبر موقعها الإلكتروني "فايسبوك"، أن رياحا قوية ستهب بداية من صبيحة اليوم السبت إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات: تبسة، خنشلة، أم البواقي، ميلة، سطيف، باتنة، برج بوعريرج، المسيلة، الجلفة، الأغواط، تيارت، غرداية، البيض، تمنراست وتيندوف.

وأضاف ذات التنبيه أن الولايات: تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، وبسكرة، ستشهد تساقط أمطار معتبرة قد تتراوح كميتها بين 15 و 20 ملم.

بينما ستعرف ولايات: غرداية، تمنراست وأدرار زوابع رملية قد يترتب عنها ضعف في مدى الرؤية.