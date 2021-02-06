تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية تكون في بعض الأحيان على شكل عواصف وتساقط أمطار على عدة ولايات في شرق وغرب وجنوب البلاد.

وأفادت نشريتان خاصتان لذات المصالح من المستوى الثاني باللون البرتقالي عبر موقعها على "الفايسبوك" أن رياحا قوية ستميز اليوم السبت بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال وتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأحد ولايات غرداية، الأغواط، الجلفة، المسيلة ، بسكرة، الوادي، تندوف، أدرار، تيارت، البيض وورڨلة.

وأضاف نفس المصدر أن اتجاه الرياح سيكون من جنوبية إلى جنوبية غربية مع سرعة تتراوح بين 60 و 70 كلم في الساعة وقد تتعدى في بعض الأحيان إلى 90 كلم مثيرة لزوابع رملية قد تضعف مدى الرؤية.

وأوضحت النشرية الخاصة الثانية أن رياحا قوية ستهب أيضا على ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڨالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة. ستكون سرعتها بين 60 و 70 كلم في الساعة وقد تتعدى في بعض الأحيان إلى 90 كلم.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى صلاحية هذه النشرية تكون من الساعة الثالثة من زوال اليوم السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد.

وأضاف ذات التنبيه أن ولايات: تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، وبسكرة، ستشهد تساقط أمطار معتبرة قد تتراوح كميتها بين 15 و 20 ملم.

بينما ستعرف ولايات: غرداية، تمنراست، أدرار، ورقلة، الوادي، بسكرة، الجلفة والأغواط، زوابع رملية قد يترتب عنها ضعف في مدى الرؤية.