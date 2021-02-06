أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم السبت، في بيان لها ، أن الرحلات باتجاه الناحية الغربية للجزائر العاصمة (الجزائر العفرون) ستشهد اضطرابا خلال صبيحة اليوم السبت 6 فيفري 2021.

وأوضح البيان ،أن هذه الاضطرابات ناجمة عن اعتراض خط السكة الحديدية ما بين بني مراد والبليدة، من طرف أشخاص، على مستوى منطقة خزرونة.

وعليه، فإن الرحلات المتوجهة إلى وهران ( الثامنة والعاشرة صباحا) ستشهد تأخرا غير محدد. وأضاف البيان ، أن القطار الذي يضمن الرحلة من وهران باتجاه الجزائر العاصمة، سيتوقف في محطة البليدة.

كما أن الرحلات باتجاه الضاحية الغربية للعاصمة ستكون ما بين الجزائر وبني مراد ذهابا وإيابا وما بين العفرون والبليدة ذهابا وإيابا.