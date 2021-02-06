خلف حادثا مرور وقعا مساء أمس بولايتي سكيكدة وغرداية إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة تم إسعافهم من قبل مصالح الحماية المدنية في عين المكان قبل نقلهم إلى أقرب المؤسسات الصحية.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة فإن إسعافات الوحدة الثانوية بالحروش تدخلت يوم الجمعة على الساعة السادسة مساء وخمسا وثلاثين دقيقة لأجل حادث مرور متمثل في تصادم بين سيارتين سياحيتين بالمكان المسمى الطريق الولائي رقم 06 مخرج بلدية الحروش مخلفا 11مصابا بإصابات مختلفة من بينهم 04 اطفال من الجنسين تتراوح أعمارهم بين(09-04-03-02) سنوات و البالغين تتراوح أعمارهم بين (65-17) سنة حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان و نقلهم الى مستشفى الحروش .

من جهتها تدخلت عناصر الوحدة الثانوية لبريان أمسية يوم الجمعة، لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 حوالي 10 كلم من بريان اتجاه الأغواط ، تمثل في انحراف سيارة سياحية ، خلف إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 23 و 57 سنة ، تم إسعافهم ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بريان.