سيكون وفاق سطيف أمام فرصة سانحة لتعزيز مكانته كرائد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بمناسبة استضافته لمولودية وهران، بينما سيكون وصيفه، أولمبي المدية على موعد بسفرية صعبة نحو شرق البلاد لمواجهة فريق شبيبة سكيكدة، الباحث عن الاستفاقة، بمناسبة إجراء مقابلات الجولة الثانية عشرة المقررة ليومي السبت والأحد.

وتبدو الكفة في هذه الجولة، مرجحة نسبيا لوفاق سطيف (المركز الأول، 24 نقطة)، الذي سيستقبل بملعبه 8 ماي 1945 ضيفه مولودية وهران ( المركز الـ 6 بـ 18 نقطة)، إلا أنّ هذه الأفضلية لا تمنع لاعبي المدرب التونسي نبيل كوكي من توخي الحذر أمام تشكيلة "الحمراوة" التي تقدم مردودا طيبا خارج القواعد منذ بداية العام، كما يتضح من التعادلين في الجزائر العاصمة ضد حامل اللقب شباب بلوزداد (1-1) ووصيفه مولودية الجزائر (1-1) . ومن جهته سيسافر الوصيف أولمبي المدية (المركز الثاني بـ 21 نقطة) ، الاكتشاف الحقيقي للبطولة بواقع 8 مباريات دون هزيمة، إلى الشرق لتحدي شبيبة سكيكدة ( المركز الـ 19 بـ 8 نقاط)، التي توجد أمام حتمية الانتصار

. ويهدف أشبال المدرب شريف حجار، المتعثرين بمعقلهم يوم الأربعاء ضد شباب بلوزداد (0-0)، إلى العودة بنتيجة إيجابية، بهدف البقاء على اتصال مع المتصدر. بالمقابل ينوي أبناء "روسيكادا" إحراز الاستفاقة بمناسبة التحاق المدرب الجديد فؤاد بوعلي، بالعارضة الفنية ليحل محل يونس إفتسان.

وسيقوم شباب بلوزداد (المركز الثالث، 20 نقطة)، الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن، بسفرية محفوفة بالمخاطر إلى الغرب لمواجهة أولمبي الشلف (المركز الـ 10 بـ 16 نقطة)، ثالث أفضل فريق في البطولة على أرضه برصيد 12 نقطة من 15 ممكنة.

وستحظى شبيبة الساورة (أحسن فريق داخل الديار) التي تتقاسم المركز الثالث مع "الشباب"، بفرصة كبيرة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي على أرضه، بعد إطاحتها بمولودية الجزائر (1-0)، من خلال استضافة متذيل الترتيب أهلي برج بوعريريج (المركز الـ 20 بـ 3 نقاط)، الذي فقد جميع معالمه بالبطولة و يتجه من سيئ إلى أسوأ. وستحط شبيبة القبائل ( المركز الـ 6 بـ 18 نقطة) بالجزائر العاصمة لملاقاة نصر حسين داي ( المركز الـ11بـ 13 نقطة)، الذي تغير نحو الأحسن منذ وصول المدرب الجديد-القديم للعارضة الفنية، بلال دزيري، خلفا لنذير لكناوي المنضم إلى أولمبي الشلف، حيث تطمح "النصرية" لإحراز الفوز الثالث تواليا في مقابلة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات.

من جهته، يحرص فريق جمعية عين مليلة ( المركز الـ 9 بـ 17 نقطة) على العودة إلى سكة الانتصارات عند استقباله لاتحاد بلعباس (المركز الـ 17بـ 9 نقاط)، بعد تحقيقه ثلاثة تعادلات متتالية، من بينها اثنان خارج القواعد. وسيتقابل كل من اتحاد بسكرة وشباب قسنطينة، اللذان يحتلان معاً المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، في عاصمة "الزيبان" مع السمة المشتركة بتسجيل وصول مدربين جديدين،عز الدين أيت جودي على جانب الاتحاد، وميلود حمدي لفريق "السنافر". ويسعى فريق داد تلمسان (13 نقطة 11 نقطة) إلى تأكيد استفاقته عند استقبال نادي بارادو (المركز الـ11 بـ 13 نقطة)، حيث يوجد الصاعد الجديد ضمن سلسلة جيدة من ثلاث مباريات دون هزيمة. وبالمقابل أحرز شبان "الأتليتيك" نتائج متذبذبة هذا الموسم، خاصة بحصدهم 3 نقاط فقط خارج الديار من أصل 15 ممكنة.

وأخيرًا، يتوجب على المهدد الأول بالسقوط نجم مڨرة ( المركز الـ 17 بـ 9 نقاط) عدم الوقوع في الفخ، حينما يستضيف منافسا مباشرا من أجل البقاء وهو سريع غليزان (المركز 13 بـ11 نقطة)، في لقاء متوازن و مفتوح على جميع التوقعات. وستكون هذه الجولة مبتورة من لقاء الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر، الذي تم تأجيله إلى موعد لاحق، بطلب من إدارة "العميد" إلى نظيرتها في الإتحاد، للسماح له بالاستعداد في أفضل الظروف لخرجته الأولى في دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا،المقررة يوم الجمعة المقبل، أمام نادي الزمالك المصري، علما أنّ الرابطة المحترفة لكرة القدم لم تؤكد بعد قرار التأجيل المتخذ من قبل التشكيلتين.