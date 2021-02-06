رسّمت الرابطة المحترفة لكرة القدم تأجيل مباراة الداربي العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر التي كانت مقررة اليوم بملعب عمر حمادي لحساب الجولة الثانية عشرة من المحترف الأول.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة فإنه تم كذلك تأجيل مواجهة شباب بلوزداد ضد أولمبي الشلف إلى موعد لاحق حسب المصدر ذاته. ويأتي قرار تأجيل اللقاءين بطلب من المولودية والشباب ، حتى يتسنى لهما التحضير الجيد لمواجهتيهما القادمتين أمام كل من الزمالك المصري وتي بي مازمبي الكونغولي.