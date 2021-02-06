تحدث مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي عن المباراة التي تنتظر فريقه اليوم ، أمام ضيفه مولودية وهران على ملعب الثامن ماي.

وقال الكوكي في تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك :" ..صحيح اختبار آخر ومهم كباقي المباريات التي لعبناها مؤخرا ، كل الفرق حاضرة وهذا بالنظر إلى ترتيبها، هذه المرة كان لدينا وقت أكثر من الأيام الماضية من أجل التحضير للمباراة ".

وأردف :" اللاعبون جاهزون ، تحقيق الفوز أمام المنافس مهم بالنسبة لنا قبل سفرية غانا ، كل التعداد سيكون حاضرا ماعدا الثلاثي جحنيط ، لعوافي وبكاكشي ، نعمل دائما على كيفية استغلال الفرص الضائعة خلال المباريات."

وختم التقني التونسي كلامه بخصوص مباراة الحمراوة:".. أبدا لم ندخل في أزمة نتائج ، بالعكس ينقصنا فقط العودة إلى سكة الانتصارات داخل الديار، على كل حال لم يعد هناك فرق بين المباريات التي تلعب داخل القواعد أوخارجها ، لأن الجمهور هو الذي يعطيك ثقة أكثر أمام الخصم."