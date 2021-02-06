أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران صباح اليوم السبت امرأتين من الهلاك إثر نشوب حريق بورشة لصناعة الحلوى واقعة ببلدية ڨديل .

وبحسب منشور لذات المصالح عبر موقعها على الفايسبوك فإن وحداتها العملية بڨديل تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة التاسعة وتسع دقائق لأجل إطفاء حريق شب في ورشة لصناعة الحلوى تقع بحي النصر في بلدية ڨديل بحيث تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى بقية أجزء الورشة والمساكن المجاورة لها، وتقديم الإسعافات الأولية في عين المكان لامرأتين قبل تحويلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات بڨديل.

وأضاف ذات المصدر أن الضحيتين اللتين تبلغان من العمر 23 و 26 سنة أصيبت إحداهن بحروق من الدرجة الثانية في أنحاء مختلفة من الجسم والثانية كانت تعاني من ضيق في التنفس، حيث قدمت لهما الإسعافات اللازمة في عين المكان قبل تحويلهما إلى المؤسسة الاستشفائية بدائرة ڨديل.