عاد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ومتوسط ميدان آسي ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر إلى الإصابة التي تعرض لها مؤخرا والتي أبعدته لفترة عن الميادين.

وقال في حوار خص به الموقع الرسمي للنادي اللومباردي على اليوتوب: "عندما أرى فريقي يلعب، بالطبع كانت لدي الرغبة دائما في التواجد معهم وتقديم المساعدة، إنها جزء من الرياضة ومن هذه الوظيفة، وهذا النوع من الإصابة يجب أن يتعامل معه بشكل جيد."

وأضاف: "كانت زوجتي هي التي وقفت بجانبي خلال الفترة الصعبة التي مررت بها وهذا أمر مهم بالنسبة لي، في ميلان نحن فريق واحد لذا حتى ولو اضطررت للجلوس على دكة البدلاء إنه نفس الشيء لو كنت على أرضية الميدان وعندما نخسر أحس بطعم الخسارة أيضا بالرغم من أنني لم ألعب".

وأردف بن ناصر: "عند التتويج بجائزة معينة فأنت بالتأكيد تريد الحصول على أخرى وتسعى أن تكون أفضل لهذا أحاول تقديم كل ما لدي لتحقيق ذلك."

وأنهى اللاعب الشاب كلامه: "لقد عملت بجد للعودة إلى القمة، لمس الكرة عاطفة لم أشعر بها منذ مدة طويلة".