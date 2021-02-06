أكد مدرب شبيبة القبائل دونيس لافان أن فريقه يسعى دائما للبحث عن النتائج الايجابية خلال كل مباراة يخوضها.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية للكناري على الفايسبوك قال: "أعتقد أن الحصول عن نتيجة ايجابية هو قانون كل مباراة، من جهتنا نرغب في البقاء ضمن ديناميكية النتائج الايجابية ونحاول بالتدريج إظهار مدى تحسننا في الأداء".

وأردف :" هدفنا كذلك هو تجسيد الفرص التي تتاح لنا لصناعة الفارق سريعا، لقاء اليوم أمام نصر حسين داي صعب ككل المواجهات، سندخل بطموحنا وسنرى ماسيحدث على أرضية الميدان، صحيح الفوز مهم بالنسبة لنا لكن يبقى الأداء أهم".