توفي خمسة أشخاص وأصيب 409 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع عدة حوادث مرور عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات المحلية بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.

من جهة أخرى تدخلت مصالح نفس الجهاز لـ"تقديم الإسعافات الأولية لـ 32 شخصا اختنقوا إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات الماء على مستوى عدة ولايات من الوطن، حيث تم تسجيل وفاة شخصين عثر عليهما داخل سيارة مركونة بمرأب ببلدية و دائرة سيدي بلعباس.

كما تدخلت نفس الوحدات لأجل إطفاء 06 حرائق حضرية وصناعية ومختلفة على مستوى ولايات الجزائر ورڨلة وتبسة والبويرة وتيبازة.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، عبر كافة التراب الوطني، بـ 91 عملية تحسيسية عبر 15 ولاية (55 بلدية) لتذكير المواطنين بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 111 عملية تعقيم عبر 14 ولاية (49 بلدية) شملت منشآت وهياكل عمومية ومجمعات سكنية وشوارع.