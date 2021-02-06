منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيسه أحمد أحمد بشكل رسمي الحق في خوض انتخابات رئاسة " الكاف " المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل بالمغرب.

وأرسلت الكاف خطاباً رسمياً إلى كافة الاتحادات الكروية التابعة له تدعو فيه إلى عدم الحديث عن دعم أي مرشح عبر وسائل الإعلام حتى موعد إقامة الانتخابات.

للتذكير فإن الاتحاد الدولي قرر في شهر نوفمبر الماضي إبعاد أحمد أحمد من رئاسة الكاف، وإيقافه عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 5 سنوات، بسبب شبهة فساد متمثلة في حصوله على بعض المزايا وتورطه في صفقات مشبوهة ، كما تم منعه من الترشح في انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي المقبلة.