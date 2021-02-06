فندت وزارة التربية الوطنية، الأخبار التي اعتبرتها مغلوطة، بشأن تمديد فترة العطلة الشتوية للسنة الدراسية 2020-2021.

وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر مواقعها للتواصل الاجتماعي، أنه "على إثر الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تمديد فترة العطلة الشتوية للسنة الدراسية 2020/2021، تنفي وزارة التربية الوطنية، نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار".

ودعت الوزارة في البيان، "الجميع لليقظة وتقصي المعلومة من مصدرها المتمثل في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "فايسوك وتويتر".