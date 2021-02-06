نظم نشطاء تونسيون وأحزاب سياسية، تظاهرة وسط العاصمة تونس بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد.

وقال شهود إن شرطة مكافحة الشغب فرضت طوقا حول وسط المدينة ومنعت السيارات وكثيرا من الناس من دخول الشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة مع بدء تجمع المئات.

وأكد المتظاهرون تمسكهم بكشف الحقيقة كاملة عن هذه الجريمة السياسية والمطالبة بمحاسبة كل الأطراف المتورطة فيها، تنفيذا وتخطيطا.

وشهد وسط العاصمة إجراءات أمنية مشددة، كما تم فرض طوق أمني في المداخل المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. للإشارة اغتيل شكري بلعيد يوم 6 فبراير 2013 أمام منزله عن عمر 49 سنة.

وقد شكلت جريمة اغتيال شكري بلعيد، وبعده النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، التي وقعت في جوان 2013 محطة فارقة في تاريخ تونس بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأدت جريمتا الاغتيال إلى انقسامات داخل المجتمع التونسي وتبادل للاتهامات بين الأحزاب السياسية، ما أثار أزمة حادة خرجت منها البلاد بعد تنظيم حوار وطني وإبعاد الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة آنذاك من الحكم.